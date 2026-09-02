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В Киеве пройдет урбанистический фестиваль SEPTEMBER FEST

16:32 02.09.2026 Ср
3 мин
Ведущие девелоперы, инвесторы и международные архитекторы обсудят будущее украинских городов
aimg Анна Шиканова
В Киеве пройдет урбанистический фестиваль SEPTEMBER FEST В Киеве пройдет SEPTEMBER FEST (фото: facebook.com.ukrainian.building.congress)
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18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST – крупнейший в Украине урбанистический фестиваль, посвященный развитию городов, современной архитектуре, девелопменту, дизайну и качеству городской среды.

Что известно об этом фестивале, где и когда он состоится, рассказывает РБК-Украина.

Главная тема – строительство будущего украинских городов

Участники фестиваля, а это ведущие девелоперы, инвесторы, архитекторы, дизайнеры и международные эксперты обсудят девелопмент в условиях войны, ревитализацию пространств, цифровизацию строительства, новую архитектуру будущего и качество городской среды. В завершение дня – музыкальный вечер, нетворкинг и джазовая программа.

Организаторы мероприятия – медиагруппа DMNTR , а генеральный спонсор – A Development.

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Что известно о спикерах

Фестиваль объединит более 150 спикеров и около 5000 гостей в формате open-air VIP-события. Среди ключевых участников:

  • Алексей Баранов – основатель и CEO A Development
  • Роман Давымука – экс-СЭО инвестиционно-девелоперской компании Avalon
  • Андрей Вавриш – основатель и CEO SAGA Development
  • Василий Хмельницкий – предприниматель, инвестор, основатель инновационного парка Unit.City
  • Игорь Гуда – основатель и председатель совета директоров компании Креатор-Буд
  • Анна Лаевская – CEO Sigma+
  • Александр Рябчун – основатель первой сети доходных домов 450.group
  • Марк Марченко – СЕО Sensar Development
  • Андрей Длигач – основатель и глава Advanter Group
  • Андрей Войтко – CEO и основатель AVG Group
  • Борис Цомая – Маркетинг директор РИЭЛ
  • Алена Пискунова – Коммерческий директор DIM Group
  • Марина Соловьева – директор Департамента охраны культурного наследия КГГА
  • Андрей Пашенко – архитектор и основатель творческой архитектурной мастерской А. Pashenko architects и другие руководители ведущих девелоперских компаний, архитектурных бюро и инвестиционных структур.
  • Христос Пассас – директор по дизайну архитектурного бюро Zaha Hadid Architects (Лондон)
  • Ross Lovegrove – британский промышленный дизайнер (Лондон)
  • Konstantin Grcic – немецкий промышленный дизайнер (Берлин)

В Киеве пройдет урбанистический фестиваль SEPTEMBER FEST

Ключевые темы фестиваля

  • Строить будущее: девелопмент в условиях войны
  • Реставрация и ревитализация – новая жизнь для заброшенных пространств
  • Кадровый дефицит в строительстве
  • Дизайн как маркетинговый инструмент: как девелоперы создают добавленную ценность недвижимости
  • Zaha Hadid Architects – вызовы и видение архитектуры будущего
  • Город устойчивости
  • Панели дизайна интерьера и предметного дизайна (воздействие AI, украинский предметный дизайн, персональный бренд дизайнера, цвет в пространстве)
  • Развитие городов, цифровизация строительства (BIM, "Действие. Строительство"), энергонезависимый девелопмент и инвестиционная привлекательность регионов

Локация фестиваля – открытое пространство A-STATION

SEPTEMBER FEST будет проходить на территории открытого пространства A-STATION (станция метро "Арсенальная", главный вход – Никольские ворота). Это open-air формат с профессиональной сценой, четырьмя параллельными тематическими залами, выставочными зонами и вечерней программой.

Дата и место: 18 сентября 2026 г., с 11:00 до 21:00, Киев, A-STATION.

Подробная программа и регистрация – на официальном сайте мероприятия

Ранее стало известно, куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки.

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