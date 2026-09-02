В Киеве пройдет урбанистический фестиваль SEPTEMBER FEST
18 сентября 2026 года в Киеве состоится SEPTEMBER FEST – крупнейший в Украине урбанистический фестиваль, посвященный развитию городов, современной архитектуре, девелопменту, дизайну и качеству городской среды.
Что известно об этом фестивале, где и когда он состоится, рассказывает РБК-Украина.
Главная тема – строительство будущего украинских городов
Участники фестиваля, а это ведущие девелоперы, инвесторы, архитекторы, дизайнеры и международные эксперты обсудят девелопмент в условиях войны, ревитализацию пространств, цифровизацию строительства, новую архитектуру будущего и качество городской среды. В завершение дня – музыкальный вечер, нетворкинг и джазовая программа.
Организаторы мероприятия – медиагруппа DMNTR , а генеральный спонсор – A Development.
Что известно о спикерах
Фестиваль объединит более 150 спикеров и около 5000 гостей в формате open-air VIP-события. Среди ключевых участников:
- Алексей Баранов – основатель и CEO A Development
- Роман Давымука – экс-СЭО инвестиционно-девелоперской компании Avalon
- Андрей Вавриш – основатель и CEO SAGA Development
- Василий Хмельницкий – предприниматель, инвестор, основатель инновационного парка Unit.City
- Игорь Гуда – основатель и председатель совета директоров компании Креатор-Буд
- Анна Лаевская – CEO Sigma+
- Александр Рябчун – основатель первой сети доходных домов 450.group
- Марк Марченко – СЕО Sensar Development
- Андрей Длигач – основатель и глава Advanter Group
- Андрей Войтко – CEO и основатель AVG Group
- Борис Цомая – Маркетинг директор РИЭЛ
- Алена Пискунова – Коммерческий директор DIM Group
- Марина Соловьева – директор Департамента охраны культурного наследия КГГА
- Андрей Пашенко – архитектор и основатель творческой архитектурной мастерской А. Pashenko architects и другие руководители ведущих девелоперских компаний, архитектурных бюро и инвестиционных структур.
- Христос Пассас – директор по дизайну архитектурного бюро Zaha Hadid Architects (Лондон)
- Ross Lovegrove – британский промышленный дизайнер (Лондон)
- Konstantin Grcic – немецкий промышленный дизайнер (Берлин)
Ключевые темы фестиваля
- Строить будущее: девелопмент в условиях войны
- Реставрация и ревитализация – новая жизнь для заброшенных пространств
- Кадровый дефицит в строительстве
- Дизайн как маркетинговый инструмент: как девелоперы создают добавленную ценность недвижимости
- Zaha Hadid Architects – вызовы и видение архитектуры будущего
- Город устойчивости
- Панели дизайна интерьера и предметного дизайна (воздействие AI, украинский предметный дизайн, персональный бренд дизайнера, цвет в пространстве)
- Развитие городов, цифровизация строительства (BIM, "Действие. Строительство"), энергонезависимый девелопмент и инвестиционная привлекательность регионов
Локация фестиваля – открытое пространство A-STATION
SEPTEMBER FEST будет проходить на территории открытого пространства A-STATION (станция метро "Арсенальная", главный вход – Никольские ворота). Это open-air формат с профессиональной сценой, четырьмя параллельными тематическими залами, выставочными зонами и вечерней программой.
Дата и место: 18 сентября 2026 г., с 11:00 до 21:00, Киев, A-STATION.
Подробная программа и регистрация – на официальном сайте мероприятия
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