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В Киеве на Троещине "Камаз" протаранил дом

Среда 17 января 2024 17:01
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В Киеве на Троещине "Камаз" протаранил дом Иллюстративное фото: в Киеве на Троещине "Камаз" протаранил дом (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером среды, 17 января, в Киеве на Троещине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, грузовик выехал за пределы проезжей части, протаранил несколько авто, пересек тротуар и влетел в жилой дом на первом этаже которого находятся магазины.

На опубликованном с места происшествия видео видно, что "Камаз" врезался в стену и остановился.

На месте происшествия уже работают правоохранители и медики. По предварительной информации - водителю стало плохо.

В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.

А в воскресенье, 7 января, в Святошинском районе Киева прорвало водопровод и затопило улицу. Два дома остались без воды.

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