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В Киеве на фоне атаки дронов раздались звуки взрывов

Фото: в столицу работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 мая в Киеве слышны звуки взрывов, похожие на работу ПВО. Сейчас столицу атакуют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 00:43. Через несколько минут в городе уже были слышны звуки взрывов. Затем военные подтвердили, что на Киев летят дроны.

"Внимание! "Шахеды" на Киев и Харьков", - говорится в сообщении в 00:54.

Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко призвал киевлян быть в безопасности до отбоя тревоги, а мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу противовоздушной обороны.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 00:56.

Накануне по информации Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали в области.

Обновлено в 01:46

В Киеве снова были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 01:56

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - отметили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:59 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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