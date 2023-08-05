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В Киеве тестируют сервис поиска передержки для животных: как воспользоваться

Фото: в Киеве тестируют сервис поиска передержки для животных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве тестируется сервис, благодаря которому владельцы домашних животных, а также волонтеры и опекуны бездомных животных могут найти временный приют для своих подопечных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.

Проект "єКуточок" был реализован специалистами коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Пока платформа работает в тестовом режиме, но зарегистрироваться на ней уже можно.

Пользователи могут создать аккаунт двух типов: для тех, кто ищет временный приют для животного, и для тех, кто может его предоставить.

По словам исполняющей обязанности директора КП "КМЛВМ" Натальи Мазур, сервис создан из-за высокого спроса на услуги передержки животных:

"К нам часто обращаются киевляне с запросом на временную передержку. Это и волонтеры, которые находят животных на улице, опекуны бездомных животных, а также владельцы домашних любимцев, которым негде оставить их на несколько дней, отправляясь по делам или в отпуск. Поэтому мы решили создать сервис "єКуточок", где, с одной стороны, можно будет найти передержку для животных на некоторое время, а с другой - люди смогут взять кота или собаку на несколько дней, чтобы, например, понять, готовы ли они к такой ответственности", - пояснила она.

По словам Мазур, пока сервис работает в тестовом режиме, поэтому очень важна связь от пользователей, чтобы сделать "єКуточок" максимально удобным и функциональным.

Пользоваться сервисом могут не только физические лица, но и ветеринарные клиники, приюты, общественные организации.

Кроме услуги передержки, в сервисе "єКуточок" можно найти или предложить:

  • услуги по выгулу собак,
  • ухода и кормления животных,
  • тому подобное.

Также владельцы, опекуны или волонтеры смогут через сервис заказать дополнительные услуги для своих подопечных, например профессиональную фотосъемку, дрессировку, ветеринарное сопровождение и другое.

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