В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко

"Поврежден дом в Святошинском районе. Для помощи жителям оперативно развернули штаб по ликвидации последствий в средней школе № 235 им. Вячеслава Черновола по адресу: Кольцевая дорога, 1-Б. Поврежденный дом в Шевченковском районе. Для помощи жителям поврежденного дома оперативно развернули штаб поддержки по адресу: ул. Лагерная, 40, помещение КП "Школярик", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, какую помощь киевляне могут получить в штабах.

"В штабе можно подать заявление на единовременную материальную помощь от города в размере 10 000 грн, обратиться по компенсации 40 000 грн на аренду жилья, которую тоже предоставляет столица. И получить консультацию по государственной программе "еВідновлення", - подчеркнул Кличко.

Информация о ликвидации последствий удара по Киеву и о помощи пострадавшим обновляется на сайте КГГА.