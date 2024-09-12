В Киеве и еще в 7 областях женщины могут освоить необычную профессию: о чем речь

Какие условия участия в программе обучения для женщин

В Украине открыта регистрация на участие в проекте "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок". Это программа обучения женщин, желающих стать водителями автобусов.

"Только в регионах сегодня нужно более 6 тысяч водителей автобусов на внутренних маршрутах. Поэтому одной из задач государства является создание доступных условий для переобучения и овладения новыми навыками, в том числе среди женщин", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

В сфере общественного транспорта в мире работает около 19% женщин-водителей. В Украине этот показатель – менее 1%, за исключением электротранспорта.

Присоединиться к пилотному проекту могут женщины от 21 до 65 лет, которые в дальнейшем планируют трудоустроиться водителями автобуса. Участницами могут стать те, кто проживает в Украине (Киев, Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Львовская, Полтавская, Черниговская и Николаевская области). Среди требований - иметь водительское удостоверение (категории "B", "C", "CE", "D1") и опыт вождения более 3 лет. Предусмотрено обучение для 100 женщин.

Участницы проекта пройдут переподготовку, чтобы их навыки соответствовали требованиям реформирования пассажирского транспорта в Украине и международным стандартам.

Как подать заявку на обучение

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету на сайте she-drives.com.ua до 1 октября. Основные шаги следующие:

Подтвердить достоверность указанной в анкете информации по запросу команды проекта: прислать копии документов, идентифицирующих личность, удостоверяющих стаж вождения более 3 лет, а также водительского удостоверения. Пройти собеседование. Подписать согласие на трудоустройство водителем автобуса после окончания обучения.

Для участия в проекте необходимо иметь опыт практического вождения, возможность учиться онлайн и офлайн, желание переквалифицироваться для дальнейшего трудоустройства.

Проект реализуют ОО "Фонд институционального развития" по инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно со структурой ООН Женщины в Украине и при финансовой поддержке Швеции.