В Украине запустили необычный проект для женщин: заявки принимают до 17 января

География пилотного проекта по подготовке женщин-водителей автобусов расширена: теперь он охватывает 10 областей Украины и Киев. Проект предусматривает бесплатное обучение, менторскую поддержку и гарантированное трудоустройство для участниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Пилотный проект по обучению и трудоустройству женщин-водителей автобусов, инициированный Министерством развития общин и территорий Украины, охватывает новые регионы. Теперь отбор участниц будет проходить в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Киев.
Подача заявок продлится до 17 января, и проект направлен не только на получение водительской категории "D", но и на дальнейшее трудоустройство женщин в сфере пассажирских перевозок.
Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, главная цель инициативы - создать новые рабочие места для женщин, преодолеть гендерные стереотипы в транспортной сфере и интегрировать женщин в профессии, которые традиционно считались "мужскими".
"Сегодня в Украине количество женщин привлеченных к пассажирским перевозкам составляет менее 1%, поэтому наша задача доказать, что у профессий нет пола, есть навыки и умения, которыми можно овладеть, если есть желание", - подчеркнул он.
Участницы проекта получат:
Проект поддерживают 10 компаний-партнеров, среди которых коммунальные предприятия и крупные транспортные компании. Они готовы предложить выпускницам комфортные условия труда и способствовать их интеграции в профессиональную сферу.
К участию приглашаются женщины в возрасте от 21 до 65 лет, которые:
Для участия в отборе необходимо заполнить анкету по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: she.drives.info@gmail.com.
Проект реализуется ОО "Фонд институционального развития" в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.
Напомним, что в июле в Украине запустили пилотный проект по обучению женщин-водителей автобусов. Такую договоренность согласовали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН.