В Украине запустили необычный проект для женщин: заявки принимают до 17 января

Пилотный проект по обучению и трудоустройству женщин-водителей автобусов, инициированный Министерством развития общин и территорий Украины, охватывает новые регионы. Теперь отбор участниц будет проходить в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областях и городе Киев.

Подача заявок продлится до 17 января, и проект направлен не только на получение водительской категории "D", но и на дальнейшее трудоустройство женщин в сфере пассажирских перевозок.

Цель проекта

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, главная цель инициативы - создать новые рабочие места для женщин, преодолеть гендерные стереотипы в транспортной сфере и интегрировать женщин в профессии, которые традиционно считались "мужскими".

"Сегодня в Украине количество женщин привлеченных к пассажирским перевозкам составляет менее 1%, поэтому наша задача доказать, что у профессий нет пола, есть навыки и умения, которыми можно овладеть, если есть желание", - подчеркнул он.

Что предусматривает участие в проекте

Участницы проекта получат:

Бесплатное обучение для получения категории "D";

для получения категории "D"; Гарантированное трудоустройство после завершения курса;

после завершения курса; Менторскую поддержку для адаптации на новом рабочем месте;

для адаптации на новом рабочем месте; Обучение по европейским стандартам, учитывая реформирование пассажирского транспорта в Украине.

Проект поддерживают 10 компаний-партнеров, среди которых коммунальные предприятия и крупные транспортные компании. Они готовы предложить выпускницам комфортные условия труда и способствовать их интеграции в профессиональную сферу.

Кто может принять участие в конкурсе

К участию приглашаются женщины в возрасте от 21 до 65 лет, которые:

Проживают в указанных регионах;

Имеют водительское удостоверение категорий "B", "C", "CE" или "D1" и опыт вождения от 3 лет;

Готовы обучаться онлайн и офлайн;

Имеют желание переквалифицироваться и трудоустроиться в сфере пассажирских перевозок.

Как подать заявку на участие

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу: she.drives.info@gmail.com.

Проект реализуется ОО "Фонд институционального развития" в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.