В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны

Аварийные отключения применены с 09:30 в следующих регионах:

Киев,

Киевская область,

Черниговская область,

Черкасская область,

Житомирская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Полтавская область.

"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - говорится в сообщении.

Так, плановые графики почасовых отключений света в течение суток продолжают действовать по всей территории Украины.

"Укрэнерго" отмечает, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Поэтому украинцев просят не забывать о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.

Кроме того, РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.

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