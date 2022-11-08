В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны

Сегодня, 8 ноября, в Киеве и еще семи областях Украины вдобавок к плановым отключениям света ввели еще и аварийные, поскольку из-за похолодания растет потребление электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Аварийные отключения применены с 09:30 в следующих регионах:
"Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - говорится в сообщении.
Так, плановые графики почасовых отключений света в течение суток продолжают действовать по всей территории Украины.
"Укрэнерго" отмечает, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Поэтому украинцев просят не забывать о необходимости экономного потребления электроэнергии.
Ранее сообщалось, что графики отключения электроэнергии могут стать более комфортными со следующей недели.
Кроме того, РБК-Украина писало, как можно узнать конкретный график отключения света.
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