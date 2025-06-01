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В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: что известно

Воскресенье 01 июня 2025 18:32
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В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: что известно Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 1 июня, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 18:28.

Кроме того, военные фиксировали скоростную цель в Сумской области, которая двигалась из Курской области РФ.

Кстати, после сообщения Воздушных сил, в Киевской городской военной администрации тоже подтвердили закрыли.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 18:32 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: что известно

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