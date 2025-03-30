В Киеве и области завтра ограничат движение транспорта: в чем причина

Завтра, 31 марта, в Киеве и Киевской области будут введены временные ограничения на дорожное движение в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

В этот день также могут быть ограничения на доступ к отдельным территориям во время проезда делегаций.

Жителей и гостей столицы просят учитывать эти ограничения при планировании перемещения по городу.