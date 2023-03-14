В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света: список
Во вторник, 14 марта, по Украине были введены ограничения по потреблению электроэнергии. В части областей применены аварийные отключения.
РБК-Украина собрало список регионов, где введены ограничения.
Полтава и область
По данным "Полтаваоблэнерго", по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 14 марта с 10.11 в области применен график аварийных отключений с 1 по 4 очередь.
Сумы и область
По распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго", в связи с низким уровнем напряжения сети, по городу Сумы и области введены графики аварийных отключений (ГАО).
"Это вынужденный шаг, предпринятый для сохранения баланса в системе", - говорится в сообщении.
Харьков и область
"С целью стабилизации ситуации в электросети в Харькове применяются графики аварийных отключений. Ориентировочно проблемный период до 13 часов", - сказал утром 14 марта представитель "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.
Как сообщалось, в Киеве сегодня, 14 марта, будут выключать свет в некоторых районах согласно стабилизационным графикам. Это касается и Киевской области.
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