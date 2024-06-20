В Киеве и области работает ПВО по "Шахедам"

В Киеве и области по вражеским ударным дронам работают средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую областную военную администрацию.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал Кличко.
В КОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Там призывали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Напомним, ранее в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.
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