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В Киеве и области работает ПВО по "Шахедам"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве и области по вражеским ударным дронам работают средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую областную военную администрацию.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал Кличко.

В КОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Там призывали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Напомним, ранее в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

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