В Киеве и области возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причину

В среду, 8 марта, в Вышгородском районе Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Их могут слышать и жители столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

"Будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По данным КОВА, работы плановые, поэтому не стоит волноваться и сохранять спокойствие.

В Киевской городской военной администрации добавили, что звуки взрывов также могут слышны на северной окраине столицы может быть громко.

"Это работают наши саперы!" - добавили в КГВА.