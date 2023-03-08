ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причину

Новина українською →
Киев, Среда 08 марта 2023 13:29
В Киеве и области возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причину Фото: Киеве и области возможны звуки взрывов 8 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 марта, в Вышгородском районе Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Их могут слышать и жители столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По данным КОВА, работы плановые, поэтому не стоит волноваться и сохранять спокойствие.

В Киевской городской военной администрации добавили, что звуки взрывов также могут слышны на северной окраине столицы может быть громко.

"Это работают наши саперы!" - добавили в КГВА.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 8 марта утром раздаются взрывы. Местные жители слышали их несколько раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область вибухи
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу