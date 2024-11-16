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В Киеве и области были слышны взрывы, ПВО сбивает российские дроны

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев этой ночью, 16 ноября, были слышны взрывы на фоне российской воздушной атаки с применением ударных дронов. В Киевской области и на подступах к столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно около 01.23. Приблизительно в это же время в районе Киева были слышны взрывы.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – рассказал Киевский городской голова. Начальник КМВА Сергей Попко добавил, что в области на подступах к Киеву работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал чиновник.

До этого в КОВА информировали, что в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники, и "силы ПВО работают по целям".

Новость дополняется...

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КиевПВОВзрывыАтака дронов