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В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за запуска "Калибров"

Вторник 11 февраля 2025 00:07
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В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за запуска "Калибров" Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 10 на 11 февраля в Киеве и ряде областей объявили тревогу. Причиной стал запуск россияне крылатых ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вероятно состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря! Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 23:36.

Впоследствии военные подтвердили фиксацию ракет над областями Украины. О ракетной угрозе проинформировал и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Пожалуйста, направляйтесь в ближайшее укрытие", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:07 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

В Киеве и ряде областей Украины тревога из-за запуска &quot;Калибров&quot;

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