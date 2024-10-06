В Киеве и ряде областей тревога: в чем причина
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики, дронов и КАБов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
Первоначально тревога из-за угрозы баллистики была объявлена: в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Черкасской областях.
Позже в Воздушных силах объявили отбой угрозы баллистики. Но в Киеве, Киевской, Черкасской областях уроза продолжилась из-за угрозы дронов, а в Сумской - угроза КАБов.
"БПЛА из Черкасской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви, КАБ на Сумскую", - сообщили в Воздушных силах.
Карта тревог Украине до 9:40
Уже около 9:40 тревога в Киеве была отменена. В 10:05 тревога была отбита и для Киевской области.
Атака РФ по Украине
Российские войска постоянно атакуют Украину дронами. Ночь на 6 октября не стала исключением.
Взрывы гремели в Киеве и в Одессе, работала ПВО. Как позже выяснилось, что в Киеве тревогу за ночь объявляли трижды, суммарно она длилась 5 часов.
Кроме того, в Одессе российские дроны атаковали склады и грузовики. Начались пожары. Один человек получил ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.