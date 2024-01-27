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В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики. Харьков - слышит взрывы

Фото: в Украине объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова, Воздушные силы ВС Украины и карту воздушных тревог.

"Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!", - сообщил мэр города.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:00 выглядит так:

Воздушные силы Украины призвали украинцев пройти к укрытиям и отметили угрозу баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в воздушных силах.

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