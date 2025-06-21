В Киеве и ряде областей сработала тревога: в чем причина
В Киеве и ряде областей Украины 21 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.", - сообщили военные.
Другие подробности пока что не уточняются. Воздушная тревога ширится и другими областями Украины.
Обстрелы РФ
Напомним, что этим вечером Россия снова атакует Украину дронами. В частности, беспилотники уже фиксировали с севера.
Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что на окраине города прогремели 10 взрывов. Еще один был за пределами общины, в соседнем населенном пункте.
Кроме того, в Киевской области на фоне фиксации дронов работали силы ПВО.
А в Херсоне оккупанты атаковали объект, который обеспечивает водоснабжение города. В части города возможны перебои или пониженное давление воды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.