В Киеве и ряде областей начались аварийные отключения света
Утром 23 октября в Киеве и ряде областей Украины начались аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - заявили в ДТЭК.
Вслед за компанией об аварийных графиках отключения света заявили в ряде областей:
- Житомирская;
- Чергиговская;
- Черкасская.
Причина - сложная ситуация в энергосистеме Украины, вызванная российскими обстрелами.
О состоянии сети на брифинге также рассказал первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов.
"Этой ночью и утром россия продолжила атаки на украинскую энергетику. Под ударами оказались энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате атак более 500 тысяч украинцев остались без света", - говорится в заявлении.
В Тернопольской и Одесской области все еще устраняют последствия предыдущих атак.
Напомним, что в Житомирской области из-за атак РФ 900 населенных пунктов остались без света.
Враг терроризировал также Волынь - здесь из-за обстрелов у потребителей нет не только света, но и воды.