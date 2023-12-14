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В Киеве и ряде областей воздушная тревога (отбой)

Фото: в Киеве и ряде областей воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога утром 14 декабря была объявлена на севере Украины. Сирены звучали в Киеве и ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в столице, Киевской и Черниговской областях была объявлена в 8:40.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами в областях, где была объявлена тревога. Позже военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

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Около 9:00 в Черниговской и Киевской областях отменили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое ракетной угрозы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:45

Киев вчера атаковали ракетами

Ночью 13 декабря российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице прогремела серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов.

В Офисе президента заявили, что россияне выпустили ракет 48Н6 из зенитного комплекса С-400. Все цели были сбиты силами ПВО. Вероятно, целью оккупантов был объект критической инфраструктуры.

Из-за падения обломков ракет в Киеве были зафиксированы повреждения по меньшей мере в трех районах. В результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

 

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