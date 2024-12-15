В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

В воскресенье вечером, 15 декабря, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что тревогу в Киеве объявили в 16:31. Затем сигнал начал распространяться по областям страны. Через несколько минут военные назвали причину.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении ПС.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили, что воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения. В связи с этим украинцев начальник КГВА Сергей Попко призвал украинцев направляться в укрытия.

Обновлено в 17:04

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.