В Киеве и ряде областей объявили тревогу
Утром 5 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал воздушной тревоги в столице был объявлен в 07:23. Параллельно военные сообщили, что существует ракетная опасность для Черниговской, Сумской и Киевской областей.
В Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили информацию.
"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - написал в 07:27 Сергей Попко, начальник КГВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 07:27 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.
Напомним, что прошлой ночью Россия запустила по Украине одну управляемую авиационную ракету и 50 беспилотников. По состоянию на 9 утра, 4 декабря, 29 дронов уничтожили сили ПВО, 18 были локально потеряны и ещё один - вышел из подконтрольного Украине воздушного пространстве на временно оккупированную территорию.
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