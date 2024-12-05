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В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Четверг 05 декабря 2024 07:32
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 5 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице был объявлен в 07:23. Параллельно военные сообщили, что существует ракетная опасность для Черниговской, Сумской и Киевской областей.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили информацию.

"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", - написал в 07:27 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:27 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Напомним, что прошлой ночью Россия запустила по Украине одну управляемую авиационную ракету и 50 беспилотников. По состоянию на 9 утра, 4 декабря, 29 дронов уничтожили сили ПВО, 18 были локально потеряны и ещё один - вышел из подконтрольного Украине воздушного пространстве на временно оккупированную территорию.

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