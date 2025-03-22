В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: зафиксированы дроны

Сигнал тревоги в столице объявили в 20:39. В то же время стало известно, что для Киева существует угроза применения ударных дронов.

"Киевляне, прошу вас оставаться в безопасных местах. Вражеские БПЛА вблизи Киева", - написал Ткаченко в 20:40.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали беспилотники россиян над рядом других областей Украины.

Обновлено в 20:58

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в эту минуту в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано дроны. По вражеским целям работает ПВО.

Обновлено в 21:00

"На подлете к Киеву - вражеские ударные БПЛА. Призываем жителей города оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.