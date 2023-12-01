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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы "шахедов"

Пятница 01 декабря 2023 07:10
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы "шахедов" Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в пятницу, 1 декабря. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Кроме этого тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

"Киевская область и Киев - угроза применения врагом ударных БПЛА!" – пишут воздушники.

Военные призывают жителей перейти в укрытия и бомбоубежища.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы &quot;шахедов&quot;Фото: воздушная тревога 1 декабря

Атака РФ по Украине 30 ноября

Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

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