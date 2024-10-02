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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 2 октября, в Киеве объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал раздается и в других областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог", Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:14.

Военные в 22:34 предупреждали, что с вражеские дроны из Полтавской области двигаются в направлении Киевской области.

Уже в 23:10 в КОВА сообщили, что зафиксировали беспилотники, в связи с чем в регионе работает ПВО.

Позже, в 23:21, Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности:

  • БпЛА на юге Сумской области, курс юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумской, Киевской и Полтавской областей - курс юго-западный;
  • БпЛА в юго-западной части Черниговской области, курс западный;
  • БпЛА в северной части Полтавского региона, курс западный и юго-западный;
  • БпЛА в районе Броваров с востока в западном направлении;
  • БпЛА в районе Южного и Очакова в направлении Одесской области (курс северо-западный);
  • БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской;
  • БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Новый Буг (Николаевская область) в направлении Кировоградской.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, "покраснение" в половине страны.

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