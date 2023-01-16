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В Киеве и ряде областей экстренные отключения света. Графики не работают

Фото: в Киеве и четырех областях экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света сегодня, 16 января, были введены в Киеве и четырех областях Украины. В связи с этим графики ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сегодня экстренные ограничения были введены в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Жителей этих регионов предупреждают, что ранее составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ДТЭК ранее сообщали, что украинцам следует готовиться к "тяжелым дням", поскольку РФ во время последней атаки нанесла существенные повреждения электросети.

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