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В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО

Фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве в ночь на 12 июля, раздались взрывы. В украинской столице слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Воздушных сил ВСУ".

"Киев - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях", - сообщили в Воздушных Силах.

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Голосеевском районе работает ПВО. 

Примечательно, что во многих областях продолжается воздушная Тревога. Мэр Луцка Игорь Полищук тоже сообщил, что работает ПВО. О взрывах также сообщили в Ровно.

Обновлено 3:08. Также про звуки взрывов сообщили в Черновцах и Львовской области. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что работает ПВО. 

Во Львовской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксировано несколько "Шахедов". Также наблюдается скопление вражеских дронов на границе с Тернопольщиной.

Атаки на Киев

Киев регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В результате атаки в ночь на 7 июля в трех районах фиксировали последствия.

Обломки повредили фасад админздания, газовую трубу и трубу водоснабжения, а также автомобили.

Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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