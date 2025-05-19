В Киеве и Иерусалиме презентуют книгу Натана Щаранского "Не злякаюся зла" на украинском

Свою книгу "Не злякаюся зла" он написал в конце 80-х годов после девятилетнего заключения в советских тюрьмах, куда попал за так называемую "измену родине".

Почти через 40 лет книга наконец издана на украинском языке. Ее презентация состоится в четверг, 22 мая, одновременно в Киеве и Иерусалиме.

"Книга возвращается к своему первоначальному назначению - помогать людям в борьбе. Жертвы путинского режима были первыми, кто почувствовал на себе сходство прежних и сегодняшних реалий. Надеюсь, украинским читателям, которые мужественно противостоят агрессору, эта книга придаст оптимизма и уверенности в собственной победе", - отметил Щаранский.

Он также выразил надежду, что книга о борьбе с советским режимом когда-то появится и в украинском Донецке.

Натан Щаранский лично примет участие в презентации украиноязычного издания книги "Не злякаюся зла". Вместе с ним в Иерусалиме будут присутствовать президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, меценат издания Олег Гороховский, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, депутаты Кнессета, представители ведущих израильских медиа и украинской диаспоры.

В Киеве к мероприятию присоединятся бывшие советские диссиденты, директор заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, представители издательства "Фронезис", представители дипломатических миссий в Украине и члены еврейской общины.

Украинская и израильская презентации будут соединены между собой с помощью видеомоста.

На украинском языке книгу Натана Щаранского издало издательство "Фронезис" при содействии Тамары и Олега Гороховских. Эта книга стала продолжением книжной серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

В Киеве мероприятие состоится в выставочном центре "Живая память" Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" (ул. Юрия Ильенко, 46А). Точная геолокация - по ссылке. Вход свободный по предварительной регистрации.

Онлайн-трансляция из Иерусалима и Киева будет происходить на YouTube-каналах Еврейской конфедерации Украины и президента ЕКУ Бориса Ложкина, а также в соцсетях.

Информационные партнеры презентации: Ми Украина, Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.