В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Сигнал тревоги в столице объявили в 00:36. В других областях Украины - еще раньше.

Сейчас для ряда регионов существует угроза применения ударных дронов и крылатых ракет типа "Калибр".

Обновление в 00:53

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев с севера летят "Шахеды". В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что враг применяет БПЛА и то, что зафиксированы пуски крылатых ракет.

Где объявили тревогу

В частности, по состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, тревога по всей Украине.