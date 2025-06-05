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В Киеве произошел сбой в работе метро: как оплатить проезд

Четверг 05 июня 2025 17:32
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В Киеве произошел сбой в работе метро: как оплатить проезд
Автор: Наталья Кава

В киевском метрополитене в четверг, 5 июня, произошел сбой. Наблюдаются трудности с оплатой проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в КГГА, из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Сейчас специалисты банка работают над устранением неисправности.

Оплатить проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, на станции метро "Крещатик" с 29 апреля продолжается капитальный ремонт эскалатора, ведущего к Аллее Героев Небесной Сотни. Работы продлятся до июня 2025 года.

Также мы писали, что интервалы движения поездов в Киевском метро зависят от дня недели и времени суток - и часто длиннее, чем ожидают пассажиры. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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