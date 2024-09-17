В Киеве наблюдается загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится

В Киеве сегодня, 17 сентября, зафиксировали загрязнение воздуха. Ситуация может измениться уже через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

Как отметили в "Укргидрометцентре", стационарные пункты наблюдения фиксируют, что среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации.

При этом 18-19 сентября содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень - пять предельно допустимых концентраций. Это может негативно влиять на самочувствие жителей города.

Теплая и сухая погода будет способствовать накоплению в воздухе других вредных веществ - диоксида серы и формальдегида.

"20-22 сентября северный ветер и снижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ", - уточняют синоптики.