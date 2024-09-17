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В Киеве наблюдается загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится

Киев, Вторник 17 сентября 2024 17:06
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В Киеве наблюдается загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится Иллюстративное фото: в Киеве загрязнен воздух (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 17 сентября, зафиксировали загрязнение воздуха. Ситуация может измениться уже через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

Как отметили в "Укргидрометцентре", стационарные пункты наблюдения фиксируют, что среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации.

При этом 18-19 сентября содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень - пять предельно допустимых концентраций. Это может негативно влиять на самочувствие жителей города.

Теплая и сухая погода будет способствовать накоплению в воздухе других вредных веществ - диоксида серы и формальдегида.

"20-22 сентября северный ветер и снижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ", - уточняют синоптики.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 16 сентября, в Киевской области под Вышгородом начался лесной пожар. В сети публиковали соответствующие фото и видео.

На этом фоне в КГГА предупредили о возможности ухудшения качества воздуха. Также там дали жителям столицы советы.

При этом сегодня, 17 сентября, спикер Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Александр Хорунжий в комментарии YouTube-канала РБК-Украина отмечал, что такие пожары под Вышгородом не привели к загрязнению воздуха в Киеве.

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Гидрометцентр Киев Загрязнение воздуха
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