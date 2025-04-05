В Киеве сегодня и завтра закрыты 6 станций метро: что изменилось для пассажиров

Сегодня, 5 апреля, а также завтра (в воскресенье, 6 апреля) в Киеве закрыты шесть станций метро. Такие изменения в работе столичного метрополитена связаны с безопасностью пассажиров во время ремонтных работ на Дарницком путепроводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.
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В КГГА (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский метрополитен") рассказали, что из-за ремонта Дарницкого путепровода остановлено движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр":
"В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты", - объяснили украинцам.
Тем временем между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда будут двигаться в соответствии с графиком движения выходного дня.
Следовательно, в течение выходных дней закрытыми будут оставаться такие станции метро:
Киевлянам и гостям столицы сообщили также, что с понедельника, 7 апреля, станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.
На фоне закрытия ряда станций "Киевского метрополитена", дублирующим маршрутом будут ездить автобусы №1М.
Уточняется, что дублирующий автобус №1М курсирует с интервалом движения до 10 мин:
В завершение в КГГА добавили, что на фоне изменений в работе столичного метро увеличат также:
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о строительстве метро на Виноградарь в Киеве и почему одно из проектных решений является нестандартным и будет применяться впервые в Украине.
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