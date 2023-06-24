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В Киеве сегодня ожидается гроза

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Киев, Суббота 24 июня 2023 15:11
В Киеве сегодня ожидается гроза Фото: гроза в столице (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Укргидрометцентр сообщил, что сегодня в украинской столице ожидается гроза. Водителям напомнили правила безопасности в непогоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.

Куда обращаться в случае препятствия на дороге

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обратиться в диспетчерскую "Киевавтодор" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Также при падении деревьев или ветвей можно вызвать спасателей: 101 или в службу спасения: 0444303713.

При травме людей немедленно звоните 103.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 июня в Киеве и области был сильный ливень с грозой. Тогда в результате попадания молнии в жилой дом под столицей вспыхнул пожар.

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Гидрометцентр
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