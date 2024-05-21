RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве сегодня весь день будут применяться графики отключения света

Фото: в Киеве 21 мая будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня, 21 мая, в течение всего дня будут применяться графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

В администрации отметили, что это происходит в столице по решению "Укрэнерго".

"По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая, в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточивания", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник также напомнил, что ограничение потребления электроэнергии является необходимой мерой сохранения стабильности энергосистемы. В этом контексте он призвал жителей столицы экономить свет.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!" - рассказал он.

Как узнать графики отключения света в Киеве

Напомним, жители столицы могут узнать график отключений по адресу проживания на сайтах компаний YASNO и ДТЭК.

На портале YASNO нужно выбрать свой регион, пункт "График возможных отключений" и ввести улицу и номер дома. Также можно воспользоваться чат-ботом в Telegram.

На сайте компании ДТЭК график по конкретному адресу можно посмотреть в пункте меню "Отсутствует электроэнергия".

Добавим, что РБК-Украина писало о том, какими будут графики отключения света по Украине 21 мая, а также кто и когда сегодня будет без электричества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОтключения светаГрафик отключения светаЭнергетики