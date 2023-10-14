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В Киеве спасатели сняли детей с крыши многоэтажки

Киев, Суббота 14 октября 2023 22:07
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В Киеве спасатели сняли детей с крыши многоэтажки Фото: В Киеве спасатели сняли детей с крыши (nezhatin.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Столичные спасатели сегодня, 14 октября, сняли двух подростков с крыши многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным службы, сегодня в 17:54 они получили сообщение, что двое подростков залезли на крышу и не могут спуститься. На место была направлена группа спасателей.

"Прибыв на место, спасателями было установлено, что на крыше 5 этажа находятся двое несовершеннолетних", - заявили в службе.

Спасатели сообщили, что подростков сняли с крыши с помощью коленчатого подъемника и передали сотрудникам полиции.

Напомним, 9 октября в Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши недостроя на Троещине и от полученных травм погибли на месте.

По предварительной информации, они вели прямой эфир во время самоубийства - так же, как и два подростка, которые выпрыгнули с 24-го этажа в столице неделю назад.

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