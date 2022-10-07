В Киеве начинается отопительный сезон: где включат отопление в первую очередь

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, будут подключать объекты к теплу индивидуально - по заявкам их руководителей.

"Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - сказал он.

По его словам, большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - добавил Кличко.