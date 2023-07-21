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В Киеве в районе Гидропарка вспыхнул сильный пожар: видео

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Киев, Пятница 21 июля 2023 09:19
В Киеве в районе Гидропарка вспыхнул сильный пожар: видео Фото иллюстративное: в Киеве вспыхнул пожар в районе Гидропарка (Виталий Носач, РКБ-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Мария Кучерявец

Сильный пожар вспыхнул в Киеве в пятницу, 21 июля. Это произошло в районе Гидропарка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба ГСЧС города Киев.

"Пожар произошел на территории Гидропарка. Он уже ликвидирован. Причину устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места происшествия. На видео заметно, что пожар сопровождался сильным задымлением.

Также из-за пожара усложнен проезд с левого берега столицы.

Напомним, недавно в одном из элитных ресторанов под Киевом произошел масштабный пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

Также, как сообщалось, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар. Позже стало известно, что причиной был автомобиль Audi, который влетел в колонку с топливом, устроив пожар.

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Киев Пожар Гидропарк
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