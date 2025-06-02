В Киеве прошел чемпионат Украины-2025 по фехтованию: какие итоги

Так, уже второй год подряд соревнования проходили в комплексном формате - на одной площадке и во всех трех видах оружия: шпаге, рапире и сабле.

В течение четырех дней 337 участников и участниц разыграли 12 комплектов наград в командном и индивидуальном зачетах и получили рейтинговые очки, которые повлияют на формирование сборной Украины на главные международные старты сезона 2024/25.

"Фехтование - один из самых интеллигентных и одновременно динамичных видов спорта. Мы рады участвовать в событиях, которые объединяют талантливую молодежь, титулованных спортсменов и сохраняют спортивную традицию Украины", - прокомментировал Андрей Матюха, основатель FAVBET.

На пьедестале почета в женской сабле олимпийские чемпионки Елена Кравацкая, Алина Комащук и молодежь Дарья Гонцова и Александра Бондарь

Нынешний чемпионат запомнился яркими дебютными победами и возвращениями. Впервые в карьере чемпионами Украины стали 16-летняя Алина Дмитрук (шпага, женщины) и 21-летний Андрей Опанасенко (шпага, мужчины). Титул в женской сабле получила олимпийская чемпионка Парижа-2024 и вице-чемпионка Рио-2016 Алина Комащук. На высшую ступень пьедестала вернулись Юрий Цап (сабля, мужчины) и Ольга Сопит (рапира, женщины). Уже в седьмой раз подряд чемпионство в мужской рапире получил Клод Юнес.

В командных соревнованиях успешно выступили представители Львова, Харькова, Николаева, Одессы и Киева. В частности, столичные рапиристки победили на национальном первенстве уже 15-й год подряд.

Финальную часть соревнований ежедневно транслировали телеканал Xsport и YouTube-каналы Министерства молодежи и спорта Украины и Федерации фехтования Украины. Такое медийное присутствие позволило болельщикам со всей страны наблюдать за борьбой вживую.

Фото: Федерации фехтования Украины

Участники, занявшие призовые места, получили медали, денежные премии, подарки от бьюти-партнера турнира и эксклюзивные букеты. Партнером Чемпионата Украины-2025 по фехтованию выступила компания FAVBET, которая системно поддерживает развитие украинского спорта, а с 2024 года является генеральным партнером Национальной сборной Украины по фехтованию и соревнований Чемпионата Украины сезона 24/25.

"Для нас честь быть частью развития украинского спорта и поддерживать талантливых спортсменов в их достижениях. Компания FAVBET стремится способствовать популяризации фехтования и созданию новых возможностей для развития национальных чемпионатов, вкладывая ресурсы в будущее украинского спорта", - отметил Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.