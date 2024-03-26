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В Киеве прошла встреча нацплатформы честного спорта и Федерации бадминтона Украины

Фото: в Киеве прошла встреча нацплатформы честного спорта и Федерации бадминтона Украины (Министерство молодежи и спорта Украины)
Автор: Александр Мороз

В Олимпийском доме состоялась встреча членов "Национальной платформы добродетели спорта" с представителями Федерации бадминтона Украины. Мероприятие было посвящено вопросам развития честного спорта и противодействию коррупции в спортивных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение платформы.

Ключевыми темами, которые в ходе события обсуждали специалисты Минмолодьспорта, НОК Украины и Федерации бадминтона Украины, стали риски и проблемы манипуляций в спортивных соревнованиях национального и международного уровня, а также действия МОК и НОК Украины по их предотвращению.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Сотрудники Федерации также поделились своим опытом внедрения лучших мировых практик в обеспечении чистоты спорта, а представители "Платформы честного спорта" подробно рассказали о деятельности платформы и о существующих механизмах оповещения о манипуляциях.

Участники мероприятия договорились о будущем сотрудничестве и проведении совместных информационно-образовательных мероприятий для молодого поколения бадминтонистов.

"Благодарна участникам за плодотворную дискуссию и готовность продолжать совместную работу в этом направлении. Сегодня Национальная платформа последовательно воплощает положения Маколинской конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями, и такие события - отличный инструмент для превращения идей в реальные шаги по очищению украинского спорта и поддержке спортивной этики", - говорит начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции Минмолодьспорта и глава «Национальной платформы добродетели спорта" Наталья Радчук.

Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Межведомственная рабочая группа "Национальная платформа честного спорта" - консультативно-совещательный орган Минмолодьспорта из представителей НОК Украины, Национальной полиции, НАПК, КРАИЛ, УАФ и гемблинговых операторов.

В прошлом году партнером платформы стала компания FAVBET. Компания обеспечивает поддержку мероприятиям платформы, а также участвует в обмене информацией о подозрительных матчах и результатах.

В 2023 году при содействии FAVBET прошла встреча специалистов платформы с представителями федераций игровых видов спорта, а также первое совместное событие с Федерацией хоккея Украины. Его посвятили презентации антикоррупционных наработок, а также утверждению плана мероприятий по промотированию принципов честного спорта в 2024 году.

Компания также является партнером Федерации хоккея Украины и Федерации баскетбола Украины, а также ряда футбольных клубов, спонсирует талантливых спортсменов и поддерживает развитие детского спорта через благотворительный фонд Favbet Foundation.

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Министерство молодежи и спорта