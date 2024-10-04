В Киеве будут проводить "тыквенные уикенды": о чем речь

Когда приходить и какая стоимость билетов

В зоопарке напомнили, что на улице уже осень, поэтому на смену летним арбузам, которыми кормили периодически некоторых животных, появляются спелые желто-горячие тыквы.

"Итак, мы начинаем сезон "тыквенных уикендов". Каждые выходные октября посетители имеют возможность наблюдать за тыквенными угощениями наших жителей", - рассказали гражданам.

Лошади Пржевальского лакомятся тыквами (фото: zoo.kyiv.ua)

Уточняется, что речь идет не только о полезных и питательных витаминно-минеральных обедах, но и о части программы по обогащению среды для животных.

Для некоторых тыква - настоящая вкусняшка (фото: zoo.kyiv.ua)

"Эта программа развивает естественные способности и инстинкты жителей зоологических парков, а также способствует их здоровью и благополучию", - добавили в зоопарке.

Тыквы заинтересовали даже маленьких копытных (фото: zoo.kyiv.ua)

Отмечается, что открывать тыквенный сезон будут жители копытного ряда, показательные кормления которых состоятся в ближайшие субботу и воскресенье (5-6 октября):

в 12:00 - будут кормить бизонов

в 12:15 - будут кормить зубров

в 12:30 - будут кормить лошадей Пржевальского

"Копытный ряд, вольеры находятся рядом. Приходите за хорошим настроением и положительными эмоциями", - подчеркнули в КиевЗоо.

Карта столичного зоопарка (карта: zoo.kyiv.ua)

Отметим, что стоимость входных билетов в столичный зоопарк такова:

взрослый билет (в кассе зоопарка) - 250 грн

детский билет (в кассе зоопарка) - 150 грн

взрослый билет (онлайн) - 230 грн

детский билет (онлайн) - 130 грн

льготный билет - 150 грн

билет для владельцев "Карты киевлянина" - 150 грн

билет для многодетных семей - 50 грн / 1 человек

дети до 6 лет - бесплатно

дети с инвалидностью и дети сироты (до 18 лет) - бесплатно

лица с инвалидностью I группы - бесплатно

Кроме того, каждую среду в зоопарке - День посетителя (тогда стоимость билетов меньше).

В заключение, абонемент на 10 посещений зоопарка стоит 1500 грн.

Стоимость входных билетов в КиевЗоо (скриншот: zoo.kyiv.ua)