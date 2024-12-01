В Киеве раздались звуки взрывов: работает ПВО

Утром в воскресенье, 1 декабря, в Киеве раздались звуки взрывов. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столица Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 06:10. Примерно в это время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что сейчас вражеские беспилотники наблюдаются: на юге Сумской области - курс юго-западный;

на границе Черниговской, Сумской и Киевской области - БпЛА держат западный курс.