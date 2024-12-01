В Киеве раздались звуки взрывов: работает ПВО
Фото: силы ПВО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Утром в воскресенье, 1 декабря, в Киеве раздались звуки взрывов. В городе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столица Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 06:10.
Примерно в это время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что сейчас вражеские беспилотники наблюдаются:
- на юге Сумской области - курс юго-западный;
- на границе Черниговской, Сумской и Киевской области - БпЛА держат западный курс.
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