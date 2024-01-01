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В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО

Иллюстративное фото: в Киеве ПВО сбивало дроны 1 января (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером понедельника, 1 января, были слышны звуки взрывов. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В 15.49 в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – написали в КМВА.

Обновлено в 16:17.

По данным главы Киевской ОВА, в пригороде столицы работает ПВО.

"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - сообщил он.

В 16.59 корреспондент РБК-Украина сообщил о звуках взрывов в столице.

Позже о работе ПВО сообщили в КМВА.

"Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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