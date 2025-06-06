В Киеве прогремели повторные мощные взрывы после предупреждения о баллистике

В Киеве сегодня ночью, 6 июня, прозвучала повторная серия мощных взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ о баллистической угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Сообщалось, что пуски баллистических ракет фиксировались из Курской и Брянской областей РФ. Мощные взрывы были слышны в разных районах столицы.

"Предварительно, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе. Такой у них стиль. Жилые дома, социальная инфраструктура", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко после серии взрывов.

По его словам, также фиксируются последствия атаки россиян в Святошинском районе города.

Ночной обстрел Киева 6 июня

Россия сегодня ночью массово атакует Киев "Шахедами", дроны залетают с разных направлений. В нескольких районах города фиксируют падение обломков и пожары.

По сообщению мэра столицы Виталия Кличко и КГВА, зафиксированы повреждения многоэтажек и гражданской инфраструктуры. Также в Дарницком районе зафиксировано падение на открытой территории в нескольких локациях.

Больше подробностей о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.