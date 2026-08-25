В Киеве презентуют бестселлер "Иловайск" с новыми фото и боевыми картами

В Киеве 29 августа в День памяти защитников Украины состоится презентация обновленного бестселлера Евгения Положия об Иловайской трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс события.

Что известно об обновленном издании "Иловайск"

Книга от издательства "Фронезис" с авторскими правками дополнена картой боевых действий и фотографиями бойцов, ставших прототипами героев "Иловайск. Рассказы о настоящих людях".

Именно 29 августа исполнится 12 лет трагических событий в Иловайском котле.

Как создавалась книга об Иловайской трагедии

Евгений Положий собирал информацию об Иловайске от участников тех событий. Книга, изданная впервые в 2015 году, получила статус бестселлера и была включена в перечень 30 самых знаменитых произведений за 30 лет независимости (по версии Украинского института книги).

"Воины гибнут с 2014 года, защищая страну, и память о них надо беречь. Потому что трагические события августа 2014-го остаются для страны до сих пор не изученным уроком - военным и информационным", - объясняет автор "Иловайска".

Обновленное издание откроет новую книжную серию

Обновленное издание откроет новую книжную серию - "General Cherry Library. Хроники войны за Независимость", начатую основателями miltech-компании "Генерал Черешня" Ярославом и Станиславом Гришиными и издательством "Фронезис".

Где и когда состоится презентация и что известно об Иловайской трагедии

Презентация с участием автора состоится в книжном магазине "Сенс" 29 августа в 17:00 (ул. Крещатик, 34). Вход на событие свободный. Для комфортного размещения организаторы просят зарегистрироваться на презентацию по ссылке.

Напомним, в августе 2014 года украинские военные и добровольческие подразделения попали в окружение в Иловайске Донецкой области.

Противник предложил открыть так называемый "зеленый коридор" для выхода украинских войск.

Во время отступления российские военные и боевики открыли прицельный огонь по украинским колоннам, в результате чего, по данным прокуратуры, погибли 366 защитников Украины.