В Киеве презентовали механизм борьбы с коррупцией во время военного положения

Как отметили во время пресс-конференции, сейчас большинство членов защищают Украину в составе ВСУ, поэтому в период военного положения членами антикоррупционной организации стали женщины.

"Женщины, которые со мной сейчас здесь (их мужчины и дети на фронте), готовы бороться с коррупционерами, которые за копейки готовы продавать Украину", - подчеркнул глава объединения Анатолий Будник.

В то же время, по его словам, ситуация во время воины в плане коррупции в правоохранительных органах очень обострилась.

"Проходимцы, бежавшие из Киева после начала активной фазы войны, вернулись сюда, когда была освобождена Киевская и Черниговская области. Пользуясь тем, что все активные мужчины пошли воевать, они начали террор, шантаж, вымогательство в отношении волонтеров и бизнесменов, которые помогают ВСУ" , – добавил Будник.

Он также напомнил и о "старых" коррупционерах, в частности, последний кейс с бизнесменом и экс-нардепом Максимом Микитася, которого задержали на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова за рекордные 22 млн евро. Он пытался "убедить" мэра заключить с подконтрольными ему компаниями контракт по строительству метрополитена в городе вне конкурса.

По его словам, сейчас они подали обращение в офис генпрокурора и НАБУ, все факты уже упоминались мировыми антикоррупционными организациями, европейским и депутатам.

Обратил внимание эксперт и на "молодое пополнение" коррупционеров.

"Они уже начали шантажировать еще и воинов-добровольцев, которые свое здоровье отдавали и отдавали в защиту Украины! Я лично видел, как бежали прокуроры и другие силовики Василькова. И только после освобождения Киевской области они постепенно начали возвращаться", - добавил он.

Будник отмечает, что во время действия военных положений не хотел заниматься какой-либо общественной или антикоррупционной деятельностью, чтобы не быть комментатором украинских проблем для российской пропаганды.

"Но то, что начало расследования в Киеве и несколько последних месяцев, было рассмотрено мнение, что необходимо что-то делать. показать эти документы, не сейчас, чтобы коррупционеры не сбежали из Украины", - рассказал он.

Напомним, "Всеукраинский народный совет по противодействию развитию и государственной экспертизе власти" имеет разветвленную сеть по Украине. Ранее ОО в большинстве своем состоялось из участников "Революции качеств" и участников АТО.