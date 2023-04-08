В Киеве должна быть улица в честь погибшего героя, защитника Киева Куцина, - Палатный

На карте Киева должна быть улица, названная в честь погибшего героя, командира добровольческого подразделения "Карпатская Сечь" Олега Куцина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.
"Сегодня в мобильном приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по новым названиям улиц. Улица Олега Куцина должна быть на карте Киева. Должны помнить своих героев. Поддержим", - написал Палатный.
Он отметил, что в 2014 году, в начале войны с россией, Олег Куцин собрал вокруг себя преданных патриотов Украины и возглавил добровольческое подразделение "Карпатская Сечь", принимавшее участие в ожесточенных боях на Востоке Украины, защищая Донецкое направление. После начала широкомасштабного вторжения "Карпатская Сечь" защищала происки в Киев. Впоследствии переместившись на Изюмское направление.
Олег Куцин погиб 19 июня 2022 года на командном пункте в селе Вернополье во время боев за Изюм от прямого попадания русской артиллерии.
Как сообщалось, 7 апреля в приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по переименованию еще 27 городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами.
Среди этих объектов есть улица в Печерском районе, которая носит имя русского писателя Салтыкова-Щедрина. Один из предложенных вариантов ее переименования - в честь Олега Куцина.
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