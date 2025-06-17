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В Киеве пострадали отделения "Укрпочты": куда обращаться пенсионерам

Украина, Вторник 17 июня 2025 09:38
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В Киеве пострадали отделения "Укрпочты": куда обращаться пенсионерам Фото: отделения "Укрпочты" разрушены в Киеве (facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Александр Белоус

Во время ночной атаки российской армии на Киев пострадали два отделения "Укрпочты". Компания переносит обслуживание в другие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook.

"Укрпочта потеряла два отделения в Киеве - 03124 и 03126", - написал он.

По его словам, "Укрпочта" делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, "ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях".

Смелянский сообщил, что "уже завтра возобновим работу отделения 03124 по новому адресу и передадим все посылки".

Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061. "Пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу, - добавил он.

Отделение №124 расположено по адресу улица Николая Василенко, 9. Отделение №124 расположено по адресу бульвар Вацлава Гавела, 87.

Удар 17 июня

Напомним, ночью 17 июня российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву.

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, этой ночью в Киеве и в окрестностях "враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики".

В Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета, которая прошла все девять этажей сверху донизу.

Количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 60, по меньшей мере 5 пропавших без вести. Более 40 человек доставили в медучреждения города. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Известно о последствиях в 27 локациях. К тушению пожаров привлекли авиацию.

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Киев Укрпочта
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