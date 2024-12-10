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В Киеве поврежден самый большой флаг Украины: что известно (фото, видео)

Самый большой флаг Украины в Киеве - на склонах Днепра (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 10 декабря, самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что произошло с самым большим флагом Украины

Согласно информации местных пабликов, самый большой государственный флаг в Киеве был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра.

"Надорвана синяя верхняя часть", - рассказали в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" и напомнили, что "обычно флаг спускают, когда есть штормовые предупреждения", ведь его "материя подвергается огромным ветровым нагрузкам фактически круглосуточно".

Поврежденный флаг (скриншот: t.me/dtp.kiev.ua)

"На Родине-матери от ветра порвался флаг", - подтвердили в Telegram-канале "Киевский Движ" и показали фото повреждений.

Порванное полотнище флага (скриншот: t.me/k_dvizh)

"Непогода повредила флаг возле "Родины-матери". Флаг меняют на новый", - рассказали в Telegram-канале "Новости.LIVE" и обнародовали соответствующее видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что поврежденный флаг сняли и складывают.

Немного позже в пресс-службе КГГА сообщили, что главный флаг страны временно сняли для замены полотнища.

"По информации КО "Киевзеленстрой", флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря", - уточнили в Киевской городской государственной администрации.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Что известно о самом большом флаге Украины

Напомним, самый большой государственный флаг Украины был установлен в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Тем временем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.

Читайте также о 30 малоизвестных фактах про флаг Украины.

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