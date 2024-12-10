В Киеве поврежден самый большой флаг Украины: что известно (фото, видео)

Во вторник, 10 декабря, самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Согласно информации местных пабликов, самый большой государственный флаг в Киеве был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра.
"Надорвана синяя верхняя часть", - рассказали в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" и напомнили, что "обычно флаг спускают, когда есть штормовые предупреждения", ведь его "материя подвергается огромным ветровым нагрузкам фактически круглосуточно".
Поврежденный флаг (скриншот: t.me/dtp.kiev.ua)
"На Родине-матери от ветра порвался флаг", - подтвердили в Telegram-канале "Киевский Движ" и показали фото повреждений.
Порванное полотнище флага (скриншот: t.me/k_dvizh)
"Непогода повредила флаг возле "Родины-матери". Флаг меняют на новый", - рассказали в Telegram-канале "Новости.LIVE" и обнародовали соответствующее видео.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что поврежденный флаг сняли и складывают.
Немного позже в пресс-службе КГГА сообщили, что главный флаг страны временно сняли для замены полотнища.
"По информации КО "Киевзеленстрой", флаг был поврежден из-за неблагоприятных погодных условий. Завершить работы по замене полотнища планируют до конца дня 11 декабря", - уточнили в Киевской городской государственной администрации.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, самый большой государственный флаг Украины был установлен в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Тем временем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.
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