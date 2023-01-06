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В Киеве предупредили об ухудшении погоды: власти обратились к водителям с важной просьбой

Фото: в Киеве предупредили об ухудшении погоды 6 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве в течение суток, 6 января, прогнозируется значительное снижение температуры. Также ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, температура утром опустится до -1 градуса, а уже вечером - до -7. В связи с осадками на дорогах, путепроводах, тротуарах возможно образование гололеда.

"Призываем водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок на частном автотранспорте", - говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечают, что снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Столбик термометра опустится до -11 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается очень разнообразная погода. Будет и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений.

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