В Киеве предупредили об ухудшении погоды: власти обратились к водителям с важной просьбой

В Киеве в течение суток, 6 января, прогнозируется значительное снижение температуры. Также ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Так, температура утром опустится до -1 градуса, а уже вечером - до -7. В связи с осадками на дорогах, путепроводах, тротуарах возможно образование гололеда.
"Призываем водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок на частном автотранспорте", - говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечают, что снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Столбик термометра опустится до -11 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ожидается очень разнообразная погода. Будет и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.