ua en ru
Вт, 11 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве полиция со стрельбой останавливала Mercedes: что произошло

Украина, Вторник 11 марта 2025 12:54
UA EN RU
В Киеве полиция со стрельбой останавливала Mercedes: что произошло Фото: Полиция пояснила стрельбу по "мерседесу" в Киеве (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Полицейские в Киеве открыли огонь в сторону автомобиля Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Остановить автомобиль не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.

"Во время патрулирования в Днепровском районе, инспекторы выявили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия", - заявили в полиции.

По версии пресс-службы, инспектор произвел один выстрел в направлении транспортного средства, однако водитель Mercedes продолжил движение.

"Сейчас мы разыскиваем нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой", - заявили в полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщили о попытке полицейских в Киеве остановить автомобиль Mercedes. На видео патрульный пытается помешать движению авто.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью РБК-Украина сообщил, что в начале 2025 года преступность в Украине находится на довоенном уровне.

По его словам, в первые полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину "некому было совершать преступления". В тот период времени преступность существенно снизилась. Однако затем преступность вернулась на уровень 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
NEWS
Как проходит встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров
Как проходит встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине