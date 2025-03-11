В Киеве полиция со стрельбой останавливала Mercedes: что произошло

Полицейские в Киеве открыли огонь в сторону автомобиля Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Остановить автомобиль не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram .

"Во время патрулирования в Днепровском районе, инспекторы выявили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия", - заявили в полиции.

По версии пресс-службы, инспектор произвел один выстрел в направлении транспортного средства, однако водитель Mercedes продолжил движение.

"Сейчас мы разыскиваем нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой", - заявили в полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщили о попытке полицейских в Киеве остановить автомобиль Mercedes. На видео патрульный пытается помешать движению авто.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью РБК-Украина сообщил, что в начале 2025 года преступность в Украине находится на довоенном уровне.

По его словам, в первые полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину "некому было совершать преступления". В тот период времени преступность существенно снизилась. Однако затем преступность вернулась на уровень 2021 года.